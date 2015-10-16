قتلى وجرحى حوثيون فى هجمات على مبنى الأمن السياسى بالحديدة فى اليمن

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثى والرئيس المخلوع على عبد الله صالح فى هجمات على مبنى الأمن السياسى فى مدينة الحديدة باليمن.

وفى وقت سابق، ذكرت مصادر المقاومة الشعبية بمحافظة "الجوف" اليمنية، أن قوات مشتركة من الجيش الوطنى والمقاومة مدعومين بقوات من التحالف العربى بدأت مساء أمس فى الانتشار فى أطراف محافظة الجوف شمال صنعاء، تمهيدا لبدء معركة تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثيين وصالح.

ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخبارى عن هذه المصادر، أن طائرات التحالف قصفت مساء أمس موقع الصفراء العسكرى الذى تتحصن فيه قوات كبيرة تابعة للميليشيات ودوريات للحوثيين بالقرب من منطقة براقش الآثرية وتجمعات للحوثيين بالقرب من مفرق الجوف الذى يقع بجوار مديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.