إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال بنابلس.. واعتقال 3 آخرين فى جنين وبيت لحم

رام الله /أ ش أ/



> أصيب فلسطينى اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مدينة نابلس.

>وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن فتحى قطب أصيب بعيار نارى فى اليد، بالإضافة إلى عيار مطاطى فى الصدر، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلى لمنزله فى البلدة القديمة بنابلس، وتم نقله لمستشفى "رفيديا" لتقلى العلاج.

>وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال هذا الاقتحام اعتقلت مواطنا فلسطينيا يدعى صامد عبدالله وهو من سكان شارع النصر بالبلدة القديمة.

>وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وعقب مداهمة منازل عدة فى البلدة.

>وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا فلسطينيا من مخيم عايدة شمال المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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