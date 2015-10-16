أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال بنابلس.. واعتقال 3 آخرين فى جنين وبيت لحم

Google+ Print
إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال بنابلس.. واعتقال 3 آخرين فى جنين وبيت لحم إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال بنابلس.. واعتقال 3 آخرين فى جنين وبيت لحم

رام الله /أ ش أ/


> أصيب فلسطينى اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامها مدينة نابلس.
>وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن فتحى قطب أصيب بعيار نارى فى اليد، بالإضافة إلى عيار مطاطى فى الصدر، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلى لمنزله فى البلدة القديمة بنابلس، وتم نقله لمستشفى "رفيديا" لتقلى العلاج.
>وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال هذا الاقتحام اعتقلت مواطنا فلسطينيا يدعى صامد عبدالله وهو من سكان شارع النصر بالبلدة القديمة.
>وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وعقب مداهمة منازل عدة فى البلدة.
>وفى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا فلسطينيا من مخيم عايدة شمال المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365