صحيفة لبنانية: مقاتلات روسية اعترضت طائرات إسرائيلية قرب الأجواء السورية

نقلت صحيفة السفير اللبنانية عن ما وصفته بمصادر ديبلوماسية لبنانية واسعة الإطلاع قولها إن مقاتلات روسية اعترضت طائرات إسرائيلية، أثناء تحليقها فى أجواء منطقة عكار بشمال لبنان القريبة من سوريا يوم الأول من أكتوبر الجارى، وأبلغتها تحذيرا روسيا واضحا مفاده "ممنوع دخول المجال الجوى السوري"، وسرعان ما انصاعت الطائرات الإسرائيلية للتحذير، وقامت بتغيير مسارها.

وقالت المصادر لصحيفة السفير اللبنانية إن موسكو وجهت إنذارا إلى إسرائيل على خلفية بلوغ الطلعات الجوية الإسرائيلية المجال الحيوى الروسى فى سوريا، وقرب الحدود اللبنانية السورية من جهة شمال لبنان.

وأضافت أن هذا الإنذار جاء بعد رصد الرادارات الجوية الروسية صباح يوم الخميس فى الأول من أكتوبر الحالى طائرات إسرائيلية تقترب من الأجواء السورية، و «على الفور، قامت طائرات روسية باعتراض الطائرات الإسرائيلية، لحظة تحليقها فى أجواء منطقة عكار بشمال لبنان، وأبلغتها تحذيرا روسيا واضحا بعدم الدخول للمجال الجوى السورى وإلا سيكون هناك إطلاق للنار، وسرعان ما انصاعت الطائرات الإسرائيلية للتحذير، وقامت بتغيير مسارها، خصوصا أن مراسلات كانت قد جرت قبل ذلك بين موسكو وتل أبيب فى هذا الشأن»..

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات الإسرائيلية التى تحلق يوميا باتجاه الحدود الشمالية اللبنانية «كانت تأخذ مسارا انحرافيا فوق سهل عكار، ثم تقوم باستطلاع دائرى فى المياه الإقليمية اللبنانية وصولا إلى المياه الإقليمية السورية لمراقبة حركة السفن فى ميناء طرطوس وحركة إقلاع وهبوط الطائرات فى مطار اللاذقية، وذلك مخافة أن يقوم الروس أو الإيرانيون بنقل صواريخ لحزب الله تكسر التوازن القائم»، على حد تعبير مصدر أمنى لبنانى واسع الاطلاع.

وقال المصدر نفسه لـ «السفير» إن اللافت للانتباه بالنسبة للجيش اللبنانى هو تراجع الطلعات الجوية الإسرائيلية فى أجواء الشمال بعد تاريخ الأول من أكتوبر ، فيما لوحظ أنها حافظت على وتيرتها فوق باقى المناطق اللبنانية، وفى الوقت نفسه، سجل تصاعد فى الخروق البحرية الإسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية فى الفترة نفسها.