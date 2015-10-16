أبو مازن يدين إضرام النار فى قبر يوسف المقدس لدى الاسرائيليين بنابلس

أدان الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الجمعة إضرام فلسطينيين النار فى قبر يوسف فى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الذى وصفه بـ"العمل المدان والمرفوض".

وأوردت وكالة وفا الرسمية للأنباء أن عباس أمر "بتشكيل لجنة تحقيق فورية فى ما جرى فى قبر يوسف"، فجر الجمعة عندما قامت "مجموعة بتصرفات غير مسئولة والبدء فى إصلاح الاضرار".

وفى السياق ذاته، انتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية صباح اليوم الجمعة اضرام النار فى قبر يوسف فى نابلس فى الضفة الغربية من جانب نحو مئة شاب فلسطيني،وقالت ان هذا العمل يظهر ان اسرائيل فقط يمكنها حماية الاماكن الدينية .

وقال مدير عام الخارجية دورى جولد ان فى بيان ان الحادث يثبت ان" اسرائيل فقط يمكنها حماية الاماكن المقدسة لكل الاديان فى القدس "بحسب موقع"تايمز اوف اسرائيل، وأضاف" الهجوم الفلسطينى على قبر يوسف يعيد للأذهان تصرفات الجماعات الاسلامية المتطرفة من افغانستان حتى ليبيا

وتابع" اسرائيل تدين بعبارات واضحة الضرر الذى لحق بقبر يوسف الذى حدث لسبب واحد انه مكان يصلى فيه اليهود.. اضرام النار فى القبر يثبت ما سوف يحدث للاماكن المقدسة فى القدس اذا ما تم اسناد الاشراف عليها للقيادة الفلسطينية".

كانت مصادر امنية فلسطينية قد ذكرت ان شبانا غاضبين اضرموا فجر اليوم الجمعة، النار فى قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقالت المصادر ان قوات من الشرطة الفلسطينية والاطفائية وصلت الى مكان الحادث، وقامت باخماد النيران فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، يذكر ان مئات المستوطنين يقومون شهريا تحت حراسة مشددة من قبل القوات الاسرائيلية بزيارة قبر يوسف فى نابلس لاداء الصلوات والطقوس الدينية.