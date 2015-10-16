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بالصور.. هولاند يستقبل " رباعية الحوارالتونسية " الفائزة بنوبل للسلام فى قصر الإليزيه

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بالصور.. هولاند يستقبل " رباعية الحوارالتونسية " الفائزة بنوبل للسلام فى قصر الإليزيه بالصور.. هولاند يستقبل " رباعية الحوارالتونسية " الفائزة بنوبل للسلام فى قصر الإليزيه

>استقبل الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، الرباعية التونسية للحوار الوطنى الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 .

و اعتبر هولاند أن منح جائزة نوبل للسلام للوساطة الرباعية التى أدت الى الحوار الوطنى فى تونس "يكرس نجاح الانتقال الديموقراطي" فى هذا البلد.

وقال هولاند إن جائزة "نوبل تكرس نجاح الانتقال الديموقراطى فى تونس". وأضاف أن "اوروبا والعالم ينبغى ألا يكتفيا ببساطة بمنح جائزة، بل إعطاء اهمية للمساعدات الواجب تقديمها إلى تونس".

وفى السياق نفسه، قال مسؤولون من رباعى الحوار الوطنى فى تونس اليوم الجمعة "إن الفوز بجائزة نوبل للسلام هذا العام هو رسالة أمل للمنطقة العربية وإن الحوار يتعين ان يكون بالكلمات وليس بالسلاح".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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