أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير #في_القمة - فيديو.. بعد صاروخ وضربة رأس.. السعيد يزور شباك الزمالك 4 مرات

Google+ Print
تقرير #في_القمة - فيديو.. بعد صاروخ وضربة رأس.. السعيد يزور شباك الزمالك 4 مرات تقرير #في_القمة - فيديو.. بعد صاروخ وضربة رأس.. السعيد يزور شباك الزمالك 4 مرات

سجل عبد الله السعيد لاعب الأهلي هدفين من ركلتي جزاء ضد الزمالك في كأس السوبر المصرية ليرفع رصيد أهدافه في شباك بطل الدوري إلى أربعة.

وتوج الأهلي بكأس السوبر بالفوز على الزمالك 3-2 وأحرز له نجم الإسماعيلي السابق الهدفين الأوليين ليهز شباك الأبيض لأول مرة في لقاء القمة.

وسبق للسعيد أن سجل في مرمى الزمالك وهو في صفوف الدراويش فأحرز هدفين في مباراتين مختلفتين كانتا في مسابقة الدوري.

فكان هدفه الأول من ضربة رأس على استاد الإسماعيلية يوم فاز الزمالك على المضيف بهدفين مقابل هدف في الدوري الثاني موسم 2005-2006.

وسجل أيضا من تسديدة صاروخية على استاد القاهرة في مباراة جميلة فاز بها الزمالك 3-2 على الدراويش في الدور الأول لموسم 2010-2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة