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ضبط 30 قضية مخدرات و41 قطعة سلاح وتنفيذ 296 حكمًا قضائيًا بالقاهرة

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ضبط 30 قضية مخدرات و41 قطعة سلاح وتنفيذ 296 حكمًا قضائيًا بالقاهرة ضبط 30 قضية مخدرات و41 قطعة سلاح وتنفيذ 296 حكمًا قضائيًا بالقاهرة
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت البؤر الإجرامية فى العاصمة، بهدف ضبط وملاحقة كل الخارجين عن القانون من تجار المواد المخدرة، والأسلحة النارية والبيضاء، بالإضافة إلى الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك بهدف تطهير العاصمة من تلك العناصر التى تروع المواطنين، بقصد إحكام السيطرة الأمنية على كل القطاعات والمناطق بالقاهرة التى تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية.

وأسفرت الحملات التي استهدفت دائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، عن ضبط 30 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 1,277 كيلو من مخدر الحشيش، و65 جرامًا من مخدر الهيروين ، و6641 قرصًا مخدرًا، و5 قطع سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء، و36 قضية سلاح أبيض، و30 هاربين من أحكام جنايات، و116 حكم حبس، و116 حكم غرامات، و34 حكمًا مخالفات، و2 قضية تموينية، و2 متهم صادر ضدهما (37) حكم، و قضية سرقات بالإكراه، و20 بائعا متجولا، و2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا متنوعة، و10 قضايا إشغال بالطريق العام.

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مصر 365