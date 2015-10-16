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القبض على 5 متهمين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية متنوعة فى الإسماعيلية

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القبض على 5 متهمين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية متنوعة فى الإسماعيلية القبض على 5 متهمين مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية متنوعة فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية من القبض على 5 متهمين مطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية ومطلوبين لدى جهات التحقيق.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية بالقبض على (أ.ر.أ) 35 سنة عاطل مقيم القنطرة الجديدة ــ دائرة قسم القنطرة شرق مسجل شقى خطر تحت رقم 838 فئة ج "سرقات عامة" مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 909 لسنة 2013 جنح قسم القنطرة شرق بتهمة "سلاح أبيض" والمحكوم عليه فيها بالحبس شهرًا.

كما تم ضبط (أ. ع. ع) 37 سنة عاطل مقيم قمة فايد دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 4290 لسنة 2015 جنح مركز فايد بتهمة "مشاجرة"، و(ح. م.ح) 56 سنة رئيس قلم بقسم الخدمات بهيئة قناة السويس مقيم شارع شبين الكوم – دائرة قسم ثان مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9090 لسنة 2015 جنح قسم ثان بتهمة "نصب واحتيال".

كما تم ضبط (خ. ح. س) 30 سنة عاطل مقيم الشهداء ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى القضيتين رقمى 5223 لسنة 2007 جنح قسم ثالث المقضى فيها بالحبس 6 أشهر، 6933 لسنة 2012 جنح قسم ثان المقضى فيها بالحبس سنة بتهم "تبديد"، و(ش.ح) 31 سنة عاطل مقيم عرايشية ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى القضية 1919 لسنة 2012 جنح قسم ثان المقضى فيها بالحبس سنة بتهمة "تبديد".

تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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