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القبض على محامى تحرش بفتاة واعتدى عليها بالضرب داخل محطة مترو منشية الصدر

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القبض على محامى تحرش بفتاة واعتدى عليها بالضرب داخل محطة مترو منشية الصدر القبض على محامى تحرش بفتاة واعتدى عليها بالضرب داخل محطة مترو منشية الصدر
تمكنت شرطة النقل والمواصلات من القبض على محامى تحرش جنسياً بفتاة داخل القطار أثناء تواجده بمحطة مترو منشية الصدر.

تلقى ضباط الشرطة بلاغاً من "م.م" تفيد فيه أثناء تواجدها داخل إحدى العربات بقطار مترو الأنفاق، فوجئت بشخص يستغل الزحام ويتحرش بها، حيث أمسك بأجزاء حساسة من جسدها، وعندما حاولت ضبطه لتسليمه للشرطة تعدى عليها بالضرب، ونجحت بمساعدة الركاب فى ضبطه.

اقتاد ضباط الشرطة المتهم "محمد.ع" محامى 36 سنة، إلى نقطة المحطة وحرروا له محضراً، وأحاله اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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