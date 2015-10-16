ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من منزل مدير عام شركة بالعبور

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط خادمة لسرقتها بعض المصوغات الذهبية من داخل منزل مدير عام إحدى الشركات بمدينة العبور.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم العبور، يفيد بتلقيه بلاغًا من المدعو هيثم. م.ت 40 سنة مدير عام بشركة حلويات باكتشافه سرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل غرفة نومه عبارة عن مجموعة من السلاسل والأساور والخواتم تزن حوالى كيلو جرام تقريبًا، وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وبالفحص والمعاينة، تبين أن المسكن مكون من طابقين وتلاحظ عدم وجود ثمة آثار عنف وسلامة جميع المنافذ بالمسكن.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن مرتكبة الواقعة المدعوة "كوثر .ك.ا.ر 35 سنة" تعمل خادمة لدى المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بصحتها وأضافت بقيامها بالاستيلاء على المصوغات الذهبية وقامت ببيعها لدى العميلة "عفت.ج 46 سنة" صاحبة محل مصوغات (أم النور) بمدينة القناطر الخيرية، وباستهداف العميلة أمكن ضبطها وبمواجهتها بما ورد باعترافات المتهمة أقرت بصحتها وأنها تعلم أن تلك المصوغات الذهبية من متحصلات سرقة وقامت بشرائها بثمن بخس من المتهمة، وقيامها بتكسير تلك المصوغات لإعادة تشكيلها وتم بإرشادها ضبط المسروقات عبارة عن قطع ذهبية تم تكسيرها وتم التحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10721 جنح قسم العبور لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.