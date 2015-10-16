أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من منزل مدير عام شركة بالعبور

Google+ Print
ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من منزل مدير عام شركة بالعبور ضبط خادمة لاتهامها بسرقة مجوهرات من منزل مدير عام شركة بالعبور
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط خادمة لسرقتها بعض المصوغات الذهبية من داخل منزل مدير عام إحدى الشركات بمدينة العبور.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة من مأمور قسم العبور، يفيد بتلقيه بلاغًا من المدعو هيثم. م.ت 40 سنة مدير عام بشركة حلويات باكتشافه سرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل غرفة نومه عبارة عن مجموعة من السلاسل والأساور والخواتم تزن حوالى كيلو جرام تقريبًا، وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم وبالفحص والمعاينة، تبين أن المسكن مكون من طابقين وتلاحظ عدم وجود ثمة آثار عنف وسلامة جميع المنافذ بالمسكن.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن مرتكبة الواقعة المدعوة "كوثر .ك.ا.ر 35 سنة" تعمل خادمة لدى المبلغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بصحتها وأضافت بقيامها بالاستيلاء على المصوغات الذهبية وقامت ببيعها لدى العميلة "عفت.ج 46 سنة" صاحبة محل مصوغات (أم النور) بمدينة القناطر الخيرية، وباستهداف العميلة أمكن ضبطها وبمواجهتها بما ورد باعترافات المتهمة أقرت بصحتها وأنها تعلم أن تلك المصوغات الذهبية من متحصلات سرقة وقامت بشرائها بثمن بخس من المتهمة، وقيامها بتكسير تلك المصوغات لإعادة تشكيلها وتم بإرشادها ضبط المسروقات عبارة عن قطع ذهبية تم تكسيرها وتم التحفظ عليها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10721 جنح قسم العبور لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365