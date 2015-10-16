ضبط لحوم وأجبان وحلويات فاسدة فى حملة لمباحث التموين بالإسماعيلية

تمكنت مباحث التموين بالإسماعيلية بالاشتراك مع مفتشى تموين المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبط لحوم وأجبان وحلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث تموين الإسماعيلية والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط المدعو (م. ح.ع) 23 سنة المدير المسئول عن سوبر ماركت كائن بشارع الثلاثينى دائرة قسم ثان مقيم بذات العنوان لحيازته داخل المحل كمية من علب النسكافيه وعبوتين من عسل النحل و10 كيلو حلويات "مشبك" و20 كيلو جبنة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى تحرر عن ذلك اللازم.

وضبط ( ع. م. ع) 44 سنة المسئول عن محل جزارة كائن امتداد شارع الثلاثينى والبلابسة ــ دائرة قسم ثان حال عرضه كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وزنت حوالى (50 كيلو جراما) تحرر عن ذلك المحضر اللازم.

كما تم ضبط (أ. ا.أ) 39 سنة صاحب سوبر ماركت كائن بشارع الثلاثينى ــ دائرة قسم ثان

> مقيم ذات العنوان وذلك لامتناعه عن بيع سلعة رغم توافرها لديه بغرض بيعها فى السوق السوداء كذا قيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر المقرر وضبط عدد (220 ) علبة سجائر داخل السوبر ماركت.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.