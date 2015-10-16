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مجلس الأمن يعقد اجتماع عاجل بشأن الأوضاع في القدس

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مجلس الأمن يعقد اجتماع عاجل بشأن الأوضاع في القدس مجلس الأمن يعقد اجتماع عاجل بشأن الأوضاع في القدس

مجلس الأمن – أرشيفية

أعلن دبلوماسيون، أن مجلس الأمن الدولي، قرر عقد اجتماع عاجل حول الوضع في القدس والأراضي الفلسطينية، وذلك بطلب من الأردن العضو غير الدائم في مجلس الأمن.

ودعت الفصائل الفلسطينية، الخميس، إلى “جمعة الثورة” في الأراضي الفلسطينية، من خلال مظاهرات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عقب صلاة الجمعة، غداة يوم هدأت فيه حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، عن انفتاحه على عقد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لوقف موجة العنف بين الطرفين.

فيما بحث الرئيس الفلسطيني تطورات الاوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان، إن كيري، أكد خلال اتصال هاتفي، للرئيس عباس، استمرار الولايات المتحدة، في بذل الجهود لاحتواء التوتر القائم حاليا في القدس والأراضي الفلسطينية.

وخلفت المواجهات والهجمات على مدار الأسبوعين الماضيين 34 قتيلا فلسطينيا، ومئات الجرحى، إلى جانب سبعة قتلى وعشرات الجرحى في الجانب الإسرائيلي. وامتدت المواجهات في 9 أكتوبر إلى قطاع غزة.

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