أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تركمانستان تنفي وقوع «حوادث» على حدودها مع أفغانستان

Google+ Print
تركمانستان تنفي وقوع «حوادث» على حدودها مع أفغانستان تركمانستان تنفي وقوع «حوادث» على حدودها مع أفغانستان

رئيس قازاخستان، نور سلطان نزارباييف

قالت حكومة تركمانستان، اليوم “الجمعة”، إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لم تُسجل أية على حدودها المُشتركة مع أفغانستان، وقد شجبت تصريحًا لرئيس قازاخستان، نور سلطان نزارباييف، فيما يخص هذا الصدد، قائلة:” إنه غير حقيقي”.

وجاء بيان شديد اللهجة، وفقًا لوكالة “رويترز”، وذلك قبل اجتماع لكومنولث الدول المُستقلة، الذي يضُم الجمهوريات السوفيتية السابقة، ويناقش قضية الأمن على الحدود الأفغانية من ضمن قضايا أخرى، وأعقب تصريحات لنزارباييف، قال فيها:” إنه علم بوقوع “حوادث” على حدود تركمانستان وأفغانستان، لكنه لم يُقدم المزيد من التفاصيل”.

وقالت وزارة الخارجية التركمانية، في بيانٍ، “إن الجانب التركماني يُعبر عن قلقه البالغ، وعدم فهمه لمثل هذا التصريح من جانب رئيس قازاخستان بشأن الموقف على حدود دولة تركمانستان.”

وأدلى “نزارباييف”، بهذا التصريح بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس “الخميس”. وينضم إلى الاثنين زعماء أو ممثلون عن دول سوفيتية سابقة، ومنها تركمانستان في قمة كومنولث الدول المُستقلة يوم الجمعة.

وكان مسؤول كبير في وزارة الدفاع الروسية، قد قال أمس:” إن روسيا قد تتحرك، لاستعادة سيطرتها على الحدود المُشتركة بين طاجيكستان وأفغانستان”.

وتنظر موسكو، بقلق إلى النشاط المتزايد للمسلحين الإسلاميين قرب حدودها مع دول آسيا الوسطى.

وحقق مقاتلو حركة طالبان الأفغانية، مكاسب في إقليم قندوز الأفغاني قرب طاجيكستان وتزايدت المخاوف الأمنية لدى روسيا وحلفائها في آسيا الوسطى مع توقع عودة متشددين دربهم تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة بعد أن حاربوا في سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك