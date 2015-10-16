استفتاء فرانس فوتبول لأفضل لاعب إفريقي.. صلاح سابعا ورباعي عربي في المقدمة

تجري مجلة فرانس فوتبول الشهيرة استفتاء لأفضل لاعب إفريقي عبر موقعها على الإنترنت يستمر حتى الخميس المقبل 22 أكتوبر.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح حاليا المركز السابع بعدما صوت 31 ألف و680 شخصا على أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام.

ودخل صلاح في وقت سابق قائمة تضم 37 لاعبا مرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء والتي يمنحها الاتحاد الإفريقي كل عام إضافة لمواطنه الدولي باسم مرسي مهاجم الزمالك.

ويحتل الجزائري إسلام سليمان مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي المركز الأول باكتساح بحصوله على 57% من الأصوات حتى اللحظة.

ويأتي مواطنه ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي في المركز الثاني بنسبة 14% ثم المغربي مهدي بن عطية مدافع بايرن ميونيخ بـ8%.

ويتقاسم ثالث هدافي الدوري الإنجليزي رياض محرز الجزائري لاعب ليستر سيتي المركز الرابع مع مهاجم بروسيا دورتموند بيير أوبامييانج الجابوني بنسبة 7%.

ويحتل يايا توريه نجم مانشستر سيتي المركز السادس بـ2% ويأتي بعده صلاح وساديو ماني السنغالي وأندريه أيو الغاني وسيرجي أوريير الإيفواري بنسبة 1%.

ولم يحصل الرباعي فينسنت إنياما النيجيري وجيرفينيو الإيفواري وسيدو كيتا المالي وإبراهيما تراوري الغيني على أية أصوات حتى الآن.

وكانت مجلة فرانس فوتبول تمنح الكرة ذهبية لأفضل لاعب إفريقي منذ 1970 حتى 1994 وكان نجم الأهلي السابق محمود الخطيب هو المصري الوحيد الذي حصل عليها عام 1983.

للتصويت والاطلاع على الترتيب اضغط هنا.