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شاهد بالفيديو (وقفة) رمضان صبحى على الكرة التى أشعلت مواقع التواصل الإجتماعى والبحث فى جوجل

  • رياضة
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شاهد بالفيديو (وقفة) رمضان صبحى على الكرة التى أشعلت مواقع التواصل الإجتماعى والبحث فى جوجل شاهد بالفيديو (وقفة) رمضان صبحى على الكرة التى أشعلت مواقع التواصل الإجتماعى والبحث فى جوجل

أقيمت أمس الخميس فى الإمارات العربية المتحدة مباراة السوبر المصرى والتى جمعت بين قطبى الكرة المصريه (الأهلى والزمالك) والتى كانت يترقبها الكثير من محبى الكرة المصرية ومشجعى الفريقين فى جميع أنحاء الوطن العربى، وكانت هذة المباراة بحضور جماهيرى كبير للفريقين.

وأنتهت هذة المباراة الحماسية والمثيرة بفوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3/2 فى مباراة تخللها الكثير من الأحداث الساخنه، وأهم ما فى هذة المباراة من أحداث، هى الوقفة التى وقفها لاعب نادى الأهلى الصاعد (رمضان صبحى) على الكرة والتى أشعلت المباراة وأغضبت الكثير من لاعبى نادى الزمالك وتسببت فى وقف المباراة.

وتسبت هذة الوقفة فى حدوث إشتباكات بين لاعبى الفريقين ، وقد أحدثت هذة الوقفة ضجة كبيرة على جميع مواقع التواصل الإجتماعى والفيس بوك، وكذلك تصدرت هذة الوقفة محركات البحث فى جوجل تحت اسم (وقفه).

من ناحية أخرى أكد المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى الكابتن (عبد العزيز عبد الشافى) أنه قام بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب رمضان صبحى بسبب هذة الوقفه، حيث قام بتغريمة بمبلغ 50 الف جنيها، كما أكد عبد العزيز عبد الشافى أن رمضان صبحى ما زال شاب صغيرا لا يدرك ما فعله وليس لدية خبرة فى هذة الامور.

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