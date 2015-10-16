أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على متهم مطلوب على ذمة 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه فى القصاصين

Google+ Print
القبض على متهم مطلوب على ذمة 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه فى القصاصين القبض على متهم مطلوب على ذمة 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه فى القصاصين
نجحت مباحث القصاصين بالإسماعيلية فى القبض على عاطل هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد نجاح ضباط مباحث القصاصين فى القبض على (ج. س. م) 18 سنة عاطل مقيم السويدات ــ دائرة مركز القصاصين، مطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 1506 لسنة 2015 جنايات مركز القصاصين بتهمة "قتل عمد"، والجناية رقم 4868 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة "سرقة بالإكراه" والجناية رقم 42 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة "سرقة بالإكراه" والجناية رقم 20 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة "سرقة بالإكراه" مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 3163 لسنة 2014 جنح مركز القصاصين حصر 2175 لسنة 2014 والمحكوم عليه فيها بالحبس 3 شهور بتهمة "سرقة" والقضية رقم 2767 لسنة 2014 جنح مركز القصاصين حصر 2043/2014 والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 أشهر نفاذ بتهمة "سرقة" والقضية رقم 394 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين حصر 821 لسنة 2015 والمحكوم عليه فيها بالحبس شهـر نفاذ بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365