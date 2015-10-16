القبض على متهم مطلوب على ذمة 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه فى القصاصين

نجحت مباحث القصاصين بالإسماعيلية فى القبض على عاطل هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 جنايات قتل وسرقة بالإكراه.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد نجاح ضباط مباحث القصاصين فى القبض على (ج. س. م) 18 سنة عاطل مقيم السويدات ــ دائرة مركز القصاصين، مطلوب ضبطه وإحضاره فى الجناية رقم 1506 لسنة 2015 جنايات مركز القصاصين بتهمة "قتل عمد"، والجناية رقم 4868 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة "سرقة بالإكراه" والجناية رقم 42 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة "سرقة بالإكراه" والجناية رقم 20 لسنة 2014 جنايات مركز القصاصين بتهمة "سرقة بالإكراه" مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 3163 لسنة 2014 جنح مركز القصاصين حصر 2175 لسنة 2014 والمحكوم عليه فيها بالحبس 3 شهور بتهمة "سرقة" والقضية رقم 2767 لسنة 2014 جنح مركز القصاصين حصر 2043/2014 والمحكوم عليه فيها بالحبس 6 أشهر نفاذ بتهمة "سرقة" والقضية رقم 394 لسنة 2015 جنح مركز القصاصين حصر 821 لسنة 2015 والمحكوم عليه فيها بالحبس شهـر نفاذ بتهمة "سرقة".

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.