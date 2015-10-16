القبض على 5 متهمين هاربين من أحكام بالمؤبد والسجن المشدد فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من خلال الحملة الأمنية التى شنتها المديرية لضبط الخارجين على القانون من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، من القبض على 5 أشخاص هاربين من أحكام بالسجن المشدد والمؤبد بأسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط "محمد.ع.ع" 36 سنة سائق مقيم كمبوها دائرة مركز منفلوط المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية جنايات مركز منفلوط (سلاح )، و"محمد.م.م.ح" وشهرته "أ.ف" 65 سنة بالمعاش مقيم بندر ابنوب والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية جنايات مركز أبنوب (شروع فى قتل).

كما تم ضبط "مصطفى.ن.ع" 28 سنة مقيم بنى فيز دائرة مركز صدفا والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى القضية جنايات قسم أبوتيج لسنة 2013 والمقيدة كلى جنوب أسيوط لسنة 2013 (خطف )، و"عبد الله.م.أ" 33 سنة مقيم البارود شرق دائرة مركز صدفا هارب من السجن المؤبد فى القضية جنايات مركز صدفا (قتل).

كما تم ضبط "محمد.ع.س" 29 سنة مقيم البارود شرق دائرة مركز صدفا، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى القضية جنايات مركز صدفا لسنة 2015 والمقيدة كلى جنوب أسيوط لسنة 2015 (قتل).

تم تحرير محاضر الضبط اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين.