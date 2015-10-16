شرطة التموين تضبط 7 آلاف لتر سولار و208 أسطوانات بوتاجاز مدعمة خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط (367) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها العديد من قضايا الاتجار غير المشروع واستغلال المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، ضبط خلالها 7540 لتر سولار، و208 أسطوانات بوتاجاز.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء محمود العشيرى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم ومخالفات المواد التموينية والبترولية.

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