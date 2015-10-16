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السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب بإحدى قرى المنيا

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السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب بإحدى قرى المنيا السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب بإحدى قرى المنيا
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق، نشب بمخزن أخشاب امتد إلي منزل مجاور صباح اليوم بإحدى قرى مركز المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، رئيس البحث الجنائى، يفيد نشوب حريق بأحد المنازل بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا وامتدت إلى مخزن أخشاب دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وبالانتقال والفحص تبين أن النيران قضت على الأخشاب التى كانت بداخل المخزن، وأن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالى قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

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مصر 365