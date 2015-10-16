القبض على سيدتين وطالب بحوزتهم أقراص مخدرة وبانجو فى حملة بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من خلال حملة أمنية على بعض مراكز وقرى المحافظة لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها، فى القبض على ربتى منزل وطالب بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطى بمركز البدارى فى أسيوط.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ضبط "كريمة.م ص" 26 سنة ربة منزل، و"تحية.س.م" 50 سنة ربة منزل مقيمات ميدان البدرى دائرة قسم أول وبحوزتهن (80) قرصا من العقاقير المخدرة ومبلغ مالى (210) جنيهات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد.أ.ع.ح" 29 سنة طالب مقيم النواميس دائرة مركز البدارى وبحوزته 5 جرامات من نبات البانجو المخدر بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المواد المخدرة، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.

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