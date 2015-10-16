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قوات تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة سائق تهريب 140 كيلو بانجو

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قوات تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة سائق تهريب 140 كيلو بانجو قوات تأمين محور قناة السويس تحبط محاولة سائق تهريب 140 كيلو بانجو
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سائق بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزته 140 كيلوجراما من مخدر البانجو بقصد الاتجار.

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام "محمد. ع" سائق ومقيم بدائرة قسم المرج القاهرة بالاتجار فى المواد المخدرة، خاصةً مخدر البانجو.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تم ضبط المتهم بالسيارة رقم ( 239 د ن ج) بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 140 كيلوجراما، وهاتفين محمول، ومبلغ مالى).

اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار واستخدامه للسيارة فى نقل وترويج المواد المخدرة على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
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