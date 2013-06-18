معجبو صفاء سلطان يُعيدونها "طفلة" على صفحات "فيس بوك"

تبدو الفنّانة السوريّة صفاء سلطان من أكثر الفنّانات اللاتي يحظين باهتمام روّاد موقع "فيس بوك"، إذ بعد أيّام قليلة على نشر صورٍ تُظهرها بثوب الزفاف الأبيض, نشر معجبو سلطان صوراً لها أثناء طفولتها.

وتطلّ الفنّانة الشّابة هذا العام بعملين: الأوّل أردنيّ بعنوان "توأم روحي"، من إخرج سائد الهواري، وهو جزء ثانٍ من العمل الذي قدّمته العام الماضي، وعُرض على شاشةmbc. وتؤدّي سلطان فيه دور "التوأمين"، رجاء وفاتن، سيّدتي الأعمال الناجحتين اللتين تتّسم إحداهما بطيبة القلب، بينما تتميّز الأخرى بطبيعتها الشريرة وبغيرتها من شقيقتها التوأم، وباختلافها عن اختها في طريقة التفكير.

أما العمل الثاني فهو سوري بعنوان "منبر الموتى"، وتجسّد فيه صفاء شخصيّة "نجوى" المرأة التي تخرج من عزلتها، بعد الظلم الذي تعرّضت له في حياتها؛ وخلال أحداث العمل تعود إلى زوجها "جابر", بعد أن شهدت أحداث الجزء الثاني من العمل طلاقهما.