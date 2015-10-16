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بالفيديو | شاهد ماذا خرج من بطن خروف مذبوح في مطعم ، يقدم الوجبات للزبائن ! لن تصدق ما ستراه

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بالفيديو | شاهد ماذا خرج من بطن خروف مذبوح في مطعم ، يقدم الوجبات للزبائن ! لن تصدق ما ستراه بالفيديو | شاهد ماذا خرج من بطن خروف مذبوح في مطعم ، يقدم الوجبات للزبائن ! لن تصدق ما ستراه

الأحداث الغريبة تتوالى في مطاعم الأكل في دول العربية ودول الخليج ، فانتشرت في الآونة الأخيرة فيديوهات ومشاهد غريبة تحدث في أكبر المطاعم في العالم ، ومطاعم في البلاد العربية .

فبعض هذه المطاعم لا تهتم بنظافة اماكن تخزين اللحوم والأطعمة ، مما يؤدي ذلك في تكاثر الحشرات مثل ( الصراصير – النمل – الخنافس – .. الخ ) وليس الحشرات فقط بل الزواحف والقوارض أيضاً مثل ( الفئران – البرص – الثعابين … الخ) .

في جديد ومشاهد غريب جداً تداولته مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” ، عن مقطع فيديو يظهر فيه لحظة خروج فأراً ضخم من بطن خروف مذبوح ومعلق في أحدى المطاعم بدولة عربية .

وتظهر بعض اللقطات لفئران وهي تخرج وتهرب من بطن ذبيحة معلقة بمجرد الخبط عليها.

وقال مصور المشهد أنه تم تصوير هذا المقطع عندما أحس بوجود حركة غريبة داخل الذبيحة .

ولكن لم يذكر مصور هذا المقطع أين مكان هذا المشهد والتي يظهر فيها أشخاص يتحدثون بلهجة مغربية.

شاهد الفيديو

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