الجامعة العربية تنشر اليوم فريق مراقبيها لمتابعة انتخابات البرلمان بمصر

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى، أنه سيتم ابتداء من اليوم الجمعة نشر أكثر من 100 من مراقبى الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية فى مصر المقرر إجراء مرحلتها الأولى يومى الأحد والاثنين المقبلين.

وقال بن حلى، فى تصريحات للصحفيين أمس، إن هؤلاء المراقبين سينتشرون فى أكثر من 20 محافظة من أصل 27 محافظة فى مصر، فى مرحلتى الانتخابات ويمثلون 18 جنسية عربية ما عدا الجنسية المصرية لضمان الشفافية والحيادية، بالإضافة إلى وجود متابعين فى مقر البعثات المصرية بالخارج التى تتواجد بعثات الجامعة فيها خاصة فى نيويورك ونيروبى وبرلين ولندن وباريس وموسكو ونيودلهى وأديس أبابا.

وأكد بن حلى أن الجامعة العربية حريصة على مواكبة ودعم وترسيخ المسار الديمقراطى فى مصر والاستحقاقات الانتخابية التى نشارك فى متابعتها، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الأمانة العامة للجامعة ممثلة فى رئيس فريق المتابعين السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة لقطاع الإعلام والاتصال واللجنة العليا للانتخابات فى مصر برئاسة المستشار أيمن عباس.

وأضاف بن حلى أن هذه المذكرة توضح مهام فريق المتابعين من الجامعة العربية، بالإضافة إلى وجود تنسيق بين الفريق العربى وفريق متابعى الاتحاد الأفريقى والإتحاد الأوروبى.

وقال إنه تلقى اتصالا من السفير عبد الحميد بو زاهر ممثل الاتحاد الأفريقى لدى الجامعة العربية بمشاركة أكثر من 40 مراقبا من كبار الشخصيات الأفريقية فى متابعة الانتخابات المصرية، مشيرا إلى أن التواصل سيكون ميدانيا.. كما أبلغنا الاتحاد الأفريقى بوصول مراقبيه لمتابعة تلك الانتخابات.

وأضاف أن الأمانة العامة للجامعة العربية أعدت غرفة عمليات فى مقرها لمتابعة عملية الانتخابات أولا بأول، موضحا أن فرق العمل ستبدأ عملها فى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد المقبل فى اللجان التى تم تحديدها فى المحافظات المختلفة الخاصة بالمرحلة الأولى، وتستمر حتى انتهاء عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج فى نهاية اليوم الثانى 19 أكتوبر الجارى.

وأشار إلى قيام أمانة شئون الانتخابات فى الجامعة العربية مؤخرا بتطوير نظام مراقبة الانتخابات المعمول بها فى بعثات الجامعة لمراقبة الانتخابات بالنظام الإلكترونى، حيث بدأ العمل بهذا النظام منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية العام الماضى.

وقال إن الجامعة العربية انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لمتابعة الانتخابات الذى يضم أكثر من 50 جهة دولية، مشددا على التزام الجامعة العربية بالمعايير الدولية المنظمة لمتابعة الانتخابات لضمان الشفافية فى عملية المتابعة.

وعبر عن أمله فى أن تستكمل مصر خطة خارطة المستقبل من خلال هذا الاستحقاق الوطنى الهام، وأن يعبر المواطن المصرى بكل حرية فى اختيار ممثليه فى البرلمان.

- "الصمت الانتخابى" يبدأ الساعة 12 ظهرا.. و"العليا للانتخابات" تحذر من خرقه