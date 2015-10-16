85%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى إحباط مخطط الإخوان لإفشال الانتخابات

فى استطلاع للرأى طرحه اليوم السابع على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى إحباط مخطط الإخوان الإرهابيين لإفشال العملية الانتخابية؟"، توقع غالبية القراء نجاح الحكومة فى إحباط مخطط الإخوان لإفشال الانتخابات.

وتوقع 85% من القراء نجاح الحكومة فى إحباط مخطط الإخوان لإفشال الانتخابات، بينما استبعد 12% من القراء نجاح الحكومة فى إحباط مخطط الإخوان لإفشال الانتخابات، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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