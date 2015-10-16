هاشتاج "قول للأهلى كلمة" يتصدر "تويتر" بعد فوزه على الزمالك

تصدر هاشتاج "قول للأهلى كلمة"، و"فولورز أبطال السوبر" موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب فوز النادى الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "هزاع بن زايد" بدولة الإمارات.

وانهالت العديد من التعليقات عبر الرواد، والتى عبرت بمظاهر الحب والفرحة التى انتظرها عشاق المارد الأحمر بالفوز على المنافس، للعودة إلى أمجاده وإحراز البطولات، وعودة الثقة للاعبين والجهاز الفنى والإدارى، بعد خسارة الأهلى لبطولتى الدورى والكأس فى الموسم الماضى، ولإنقاذ الموسم من بطولات خالية.

كتب أحد القراء "ولا فى غيرك يفرحنى"، وآخر "الأهلى المرعب السوبر للمرة التاسعة"، فيما علق آخر "عماد متعب أجمل لقطة فى الموسم"، وغرد آخر "طول العمر يا أهلى"، "وحبك يا أهلى ده حتة منى"، وأضاف مشجع "أنت أحلى وأجمل فريق فى الدنيا فى عز زعلى انت اللى بتفرحنى".



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