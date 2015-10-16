سفير الصين بالقاهرة يشيد بالقدرة التدريبية العالية للقوات المسلحة المصرية

أشاد سونج أى قوه، سفير الصين بالقاهرة، بقوة وصلابة قوات حرس الشرف المصرية التى شاركت فى العرض العسكرى الذى أقيم لإحياء الذكرى السنوية السبعين للانتصار فى الحرب العالمية الثانية على الفاشية فى ميدان باب السلام السماوى ببكين الشهر الماضى والذى نال إعجاب الشعب الصينى.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها الليلة الماضية فى حفل الاستقبال الذى أقيم فى المكتب العسكرى لسفارة الصين لحرس الشرف المصرى الذى شارك مؤخرا فى العرض العسكرى ببكين.

وأعرب السفير عن إعجابه بالقدرة التدريبية الرائعة للقوات المسلحة المصرية، موضحا أن مصر تعد دولة صديقة للصين وهى الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التى شاركت فى العرض العسكرى وهذا له دلالة قوية جدا.

وقال أن مصر والصين تربطهما علاقة صداقة قديمة وإن هناك تعاونا مستمرا بين الجيشين المصرى والصينى، معربا عن ثقته بأن مشاركة قوات حرس الشرف ساهمت فى إثراء معلوماتهم عن الصين وأكدت على قوة الصداقة بين الشعبين المصرى والصينى، لافتا إلى التعاون الاستراتيجى المتكامل الذى تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين مؤخرا.

بدوره، قال العميد أحمد الصياد، قائد الكتيبة المصرية، إن مشاركة مصر وهى الدولة العربية فى هذا العرض العسكرى تهدف إلى نشر رسالة السلام فى العالم، معربا عن اعتزازه وشكره لبكين بسماحها لمصر للمشاركة فى هذا العرض الذى فتح المجال أمام التواصل الثقافى والاجتماعى مع 17 دولة مشاركة.

وقدم العميد أحمد الصياد درع القوات المسلحة للسفير الصينى الذى قام بدوره بتقديم صورة تذكارية للكتيبة المصرية التى شاركت فى العرض العسكرى.