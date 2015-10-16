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التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب

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التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب
أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، انتهاء الاستعدادات اللازمة للانتخابات البرلمانية التى ستجرى يومى الأحد والاثنين المقبلين لمحافظات المرحلة الأولى، وهى الجيزة والفيـوم وبنـى سـويف والمنيـا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحـيرة ومرسى مطروح، لافتًا إلى التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات وجميع الجهات المعنية لتنفيذ كافة الإجراءات التى تم اتخاذها.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التى تم اختيارها لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم، وتم التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة، إضافة إلى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن وتوفير عنصر إدارى فى كل لجنة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه على اتصال دائم ومباشر مع غرف عمليات محافظات المرحلة الأولى لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات أول بأول.

وطالب الدكتور أحمد زكى بدر المواطنين الذين لهم حق التصويت بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية حتى تنتهى من الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق، مؤكداً قيام المحافظات بتقديم كافة المساعدات للناخبين لضمان وصولهم إلى لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر، وقال إننا نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ولا تمييز لمرشح على آخر وأننا سنواجه أى مخالفات، وأى خروج على القانون بكل حزم .

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