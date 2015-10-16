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التموين: شراء 240 ألف طن قمح روسى ورومانى.. والاحتياطى يكفى لأوائل أبريل

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التموين: شراء 240 ألف طن قمح روسى ورومانى.. والاحتياطى يكفى لأوائل أبريل التموين: شراء 240 ألف طن قمح روسى ورومانى.. والاحتياطى يكفى لأوائل أبريل
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح المحلى والمستورد لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين يكفى حتى أوائل شهر أبريل المقبل، وذلك عقب المناقصة العالمية التى عقدتها هيئة السلع التموينية بالوزارة، والتى شاركت فيها شركات محلية وعالمية، حيث تم التعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى ورومانى.

وأضاف وزير التموين، فى بيان اليوم، أن الكميات المشتراه تتضمن 180 ألف طن قمح روسى و60 ألف طن قمح رومانى بمتوسط سعر 212 دولارا و16 سنتا لكل طن، على أن يبدأ التوريد من يوم 21 من شهر نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام.

وأشار وزير التموين، إلى أن جميع الأقماح المستوردة من الخارج لا تدخل البلاد إلا بعد التأكد من مطابقتها لشروط التعاقد ومن جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، حيث يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، وأيضا من خلال لجان فنية مشتركة من وزارات التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة والزراعة عقب وصولها الموانئ المصرية.

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مصر 365

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