بدء تنفيذ محور روض الفرج بتكلفة 7 مليارات جنيه.. والانتهاء خلال 20 شهرا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ محور روض الفرج الجديد، والذى سيتم ربطه بالطريق الدائرى الإقليمى، حتى طريق الضبعة - السلوم، بطول 50 كيلومترا، حيث يعد المحور الأطول داخل محافظة واحدة.

وصرح الوزير عقب اجتماعه مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لمتابعة بدء أعمال التنفيذ، بأن التنفيذ سينتهى خلال 20 شهرا، أى فى الربع الأول من سنة 2017، بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه، شاملة أعمال التنفيذ ونزع الملكيات، لافتا إلى أن الشركة بدأت أعمال الخوازيق، فى المجرى المائى، وصب القواعد، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص، وتسليمه فى الموعد المحدد.

وأضاف الوزير"يربط محور روض الفرج، ميدان الخلفاوى، والجيزة، و6 أكتوبر، والطريق الدائرى الإقليمى، بمحافظات الجمهورية، لتسهيل عبور الناقلات والمواطنين، وخلق مناطق تنمية واستثمار، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية والعكس"، موضحا أنه سيكون موازيا لمحور 26 يوليو، مما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به.

وأشار اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن القوات المسلحة ستقوم بتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المحور الجديد، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من الكيلو 29 من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول 35 كيلومترا عند محطة بشتيل، ويشمل اتجاهين (5 حارات مرورية لكل اتجاه) لتخصيص حارتين للأتوبيس المفصلى، وخط سكة حديد للترام السريع.

وأوضح ناصر أن المخطط الأولى للمحور الجديد، لم يكن سيربط بالدائرى الإقليمى، إلا أن القوات المسلحة قامت بالتصديق على ربطه، بزيادة 15 كيلومترا، وذلك لخلق مناطق تنموية جديدة، حيث سيصل حتى طريق الضبعة - السلوم.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستتولى أعمال نزع الملكية والتعويضات وتحويل المرافق التى تعترض مسار المشروع، بجانب أعمال الأبحاث والدراسات والتصميمات الهندسية، فيما تقوم وزارة الدفاع، ممثلة فى الهيئة الهندسية، بتمويل وتنفيذ المشروع طبقا للدراسات التى تمت بمعرفة وزارة الإسكان، لكامل طول المحور من ميدان الخلفاوى إلى الطريق الدائرى الإقليمى، إضافة إلى إدارة وصيانة واستغلال المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه بنظام الالتزام بأسلوب وضوابط تشغيل طريق القاهرة – العين السخنة.

وأوضح أن دور وزارة النقل هو توقيع عقد منح الالتزام مع وزارة الدفاع لإدارة وصيانة واستغلال المشروع، كى تتمكن الأخيرة من البدء فى عملية الإنشاء وقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا فى الشركة الوطنية للطرق بإدارة المشروع فور إنهاء المرحلة الأولى منه، فضلا عن تقديم الوزارة المساعدات اللازمة لتنفيذ أعمال ربط المشروع على الطرق الرئيسية القادمة، واتخاذ الإجراءات الواجبة بمنح حق صيانة وتشغيل المشروع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنى.

موضوعات متعلقة:

>بعد انتظار 8 سنوات.. "الإسكان" تُعلن تسليم وحدات جهاز المشروعات المشتركة بـ"6 أكتوبر" نهاية العام الحالى.. رئيس الجهاز يؤكد: تسليم الشقق متوقف على انتهاء تنفيذ الطرق.. وطرح مناقصة لتنفيذ شوارع المشروع

http://www.youm7.com/story/2015/10/15/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-/2389126#.ViCtRvmqqko