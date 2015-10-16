مدرب الأهلي الجديد يهنيء النادي.. وطاهر يرد: السوبر مهد لك الطريق

هنأ جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي المقبل محمود طاهر رئيس النادي على الفوز بالسوبر المصري 3-2 على حساب الزمالك بطل الدوري والكأس الخميس في الإمارات.

وتواصل البرتغالي هاتفيا مع رئيس القلعة الحمراء وسأله عن الأجواء في مصر وهل مازالت الجماهير ترفضه أم لا فهذا الأمر مهم جدا بالنسبة له.

وطمأن طاهر بيسيرو وأكد له أن فوز الأهلي بالسوبر أخمد ثورة الجمهور الغاضب على خسارة الدوري والكأس والكونفدرالية وسيمهد الطريق له كي يقدم موسما رائعا.

ويحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش الخميس المقبل في الأسبوع الأول من الدوري الذي احتل وصافته الموسم الماضي بعد التتويج به ثماني مرات متتالية.