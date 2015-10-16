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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس .. واعتقال 3 آخرين في جنين وبيت لحم

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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس .. واعتقال 3 آخرين في جنين وبيت لحم إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بنابلس .. واعتقال 3 آخرين في جنين وبيت لحم

أصيب فلسطيني اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية،  إن فتحي قطب أصيب بعيار ناري في اليد، بالإضافة إلى عيار مطاطي في الصدر، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في البلدة القديمة بنابلس، وتم نقله لمستشفى “رفيديا” لتقلي العلاج.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام اعتقلت مواطنا فلسطينيا يدعى صامد عبدالله وهو من سكان شارع النصر بالبلدة القديمة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته، وعقب مداهمة منازل عدة في البلدة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا من مخيم عايدة شمال المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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