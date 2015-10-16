عشان تستمتع برحلتك.. 5 نصائح للتغلب على انسداد ودانك فى الطيارة

بتحب السفر؟! ولكن ثمة أشياء تقلق راحتك أثناء رحلتك الطويلة، وأثناء ركوبك الطائرة؟! ومنها انسداد الأذن الذى يصيب أغلبنا عن ركوب الطائرة وخاصة مع إقلاعها، فكيف تتخلص من هذا الألم حتى تستمتع برحلتك.

انسداد الأذن داخل الطائرة أمر وارد ويحدث كثيرا، نتيجة اختلافات ضغط الهواء داخل الطائرة والتى تؤثر على الأذن الداخلية والخارجية، لتحدث تغييرات تؤثر على طبيعة الضغط، مما يسبب انسدادا سريعا بالأذن يختلف من شخص لآخر فى مدته، ومدى قوته، هذا ما أوضحه الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، ناصحا محبى السفر بإتباع بعض النصائح التى تمكنهم من التخلص من هذه المشكلة المؤرقة، والتى تسبب لهم انزعاجا شديدا، وصعوبة فى الخلود إلى الراحة أثناء رحلتهم.

بعض النصائح التى تساعد على التخلص من انسداد الأذنين داخل الطائرة، ومن أهم هذه النصائح حسبما يوضحها د.مروان:

>- لا تدخل فى نوم عميق أثناء إقلاع الطائرة، من الأفضل أن تبقى متنبها ورأسك منتصبة لمحاولة التغلب على المشكلة.

>- تناول اللبان، أو العلكة أفضل الحلول للتغلب على انسداد الاذنين داخل الطائرة، وعليك مضغها بهدوء وبانتظام لتنشيط الفك.

>- حاول التثاؤب كل فترة لفتح الأذنين، وكلما تكرر الانسداد عاود التثاؤب.

>- حاول تحريك فكيك وافتح فمك وأغلقه، يساعد أيضا على فتح الأذنين والتخلص من انسدادهما.

>- البونبون مفيد، فتناوله أو مصه منذ الصعود إلى الطائرة يجنبك انسداد أذنيك قدر الإمكان.