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أستاذ ذكورة: السمنة قد تسبب صغر حجم العضو الذكرى للأطفال

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أستاذ ذكورة: السمنة قد تسبب صغر حجم العضو الذكرى للأطفال أستاذ ذكورة: السمنة قد تسبب صغر حجم العضو الذكرى للأطفال
تهتم جميع الأسر بصحة أبنائها ومن أهم الأشياء التى تثير قلق الأسرة ما يتعلق بخصوبة أبنائها الذكور، وما يتعلق بصحتهم الجنسية والإنجابية، ولذلك قد تشعر الأسرة بالقلق من صغر حجم العضو الذكرى للطفل وترغب فى الاطمئنان بأن هذا الحجم لن يشكل تهديدا لرجولته وقدرته فى المستقبل.

هل الحجم الصغير للعضو الذكرى دليل على عدم الرجولة فى الكبر


>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حسين أبو الحديد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة وتجميل الجلد والليزر بالمركز القومى للبحوث، أن هناك الكثير من الأسر التى تأتى إلينا فى عيادة الذكورة للسؤال عن حجم العضو الذكرى للطفل الذكر، وهل هو طبيعى أم لا مع العلم خاصة إذا كان يعانى من السمنة؟.

السمنة وراء صغر حجم العضو الذكرى


>ويؤكد مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، أن صغر حجم العضو الذكرى للطفل يأتى بسبب السمنة التى يعانى منها، والتى تتسبب فى تراكم فى البطن التى تغطى العضو الذكرى فيظهر بحجم أصغر من الطبيعى، مؤكدا أن هذا لا يستدعى القلق لأن جسم الطفل قد يتغير، ولكن إذا استمر خلال مراحل عمره المختلفة يمكن العرض على الطبيب.

مع العلم أن سمنة الذكور تحول الهرمون الذكورى إلى أنثوي


>وأضاف مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، أن السمنة للذكور تتسبب فى العديد من المشاكل وأهمها تحويل الهرمون الذكورى إلى الهرمون الأنثوى وذلك فى الخلايا الدهنية، وهذا يحدث فى بعض الأحيان وليس بأجمعها، وأيضا قد يتسبب فى عدم القدرة على الانتصاب الجيد.

نصائح للحفاظ على الصحة الجنسية لطفلك الذكر


>وأخيرا يقدم مدرس مساعد الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، بعض النصائح المهمة للحفاظ على الصحة الجنسية للذكر منذ الطفولة، ومنها:

ممارسة الرياضة بشكل يومى وبالأخص السباحة.
>الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.
>الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
>تجنب الأطعمة الدسمة.
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مصر 365

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