الأراضى الفلسطينية المحتلة تستعد لـ"جمعة الثورة"

تستعد الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لـ"جمعة الثورة" التى دعت اليها الفصائل الفلسطينية التى تريد تنظيم تظاهرات اثر صلاة الجمعة بينما سيعقد مجلس الامن الدولى اجتماعا عاجلا حول اعمال العنف.

ويبدأ الاجتماع الذى دعا اليه الاردن الدولة العربية الوحيدة العضو فى المجلس الجمعة، وكانت مجموعة الدول العربية كلفت الاردن القيام بهذه المبادرة اثر اجتماع بعد ظهر الخميس.

وتشهد الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ الاول من اكتوبر مواجهات دامية بين القوات الاسرائيلية وشبان فلسطينيين اثارت مخاوف باندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية ثالثة.