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بالصور.. فلسطينيون يضرمون النيران فى قبر يوسف المقدس لدى الإسرائيلين شرق نابلس

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بالصور.. فلسطينيون يضرمون النيران فى قبر يوسف المقدس لدى الإسرائيلين شرق نابلس بالصور.. فلسطينيون يضرمون النيران فى قبر يوسف المقدس لدى الإسرائيلين شرق نابلس
أضرم فلسطينيون غاضبون فجر اليوم الجمعة النيران فى قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين الغاضبين تجمعوا بالقرب من ما يسمى بـ"قبر يوسف"، والذى يعتبر مكانا مقدسا للمستوطنين الإسرائيليين وقاموا باقتحامه وألقوا داخله عددا من الزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وأضافت أن قوات من الشرطة الفلسطينية والحماية المدنية وصلت إلى مكان الحادث، وقامت بإخماد النيران، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن مئات المستوطنين يقومون شهريا تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى بزيارة قبر يوسف فى نابلس لأداء صلواتهم وطقوسهم الدينية.

وتداول عدد من النشطاء صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعى للفلسطينيين أثناء إحراقهم للقبر.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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