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قوات تأمين محور قناة السويس تحبط تهريب 16 مليون طلقة مسدس أطفال

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قوات تأمين محور قناة السويس تحبط تهريب 16 مليون طلقة مسدس أطفال قوات تأمين محور قناة السويس تحبط تهريب 16 مليون طلقة مسدس أطفال
تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 5 حاويات بميناء بورسعيد البحرى بداخلها قرابة 16 مليون طلقة مسدس أطفال قبل بيعها بالأسواق.

وردت معلومات لقسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ بورسعيد مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير مقرها دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة محافظة القليوبية باستيراد (5) حاويات مشمولها (خردوات) وإخفاء كميات كبيرة من الألعاب النارية ضمن مشمول الرسالة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (جمركية، أمنية) لفحص مشمول الحاوية وجردها، وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط (308 كراتين بإجمالى 15,966,720 طلقة حبش مسدس أطفال "مُحدث صوت" فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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