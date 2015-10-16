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بالفيديو | فقط فى اليابان .. بإستخدام البودرة فقط ، إصنع برجر و بطاطس و بيبسى فى ثوانى

  • هو وهى
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بالفيديو | فقط فى اليابان .. بإستخدام البودرة فقط ، إصنع برجر و بطاطس و بيبسى فى ثوانى بالفيديو | فقط فى اليابان .. بإستخدام البودرة فقط ، إصنع برجر و بطاطس و بيبسى فى ثوانى

الشعب اليابانى واحدًا من أكثر شعوب العالم تقدمًا و تحضرًا ، و هذا ما جعل الإقتصاد اليابانى ينمو و يذدهر ، حيث أن الشعب اليابانى يعمل بجد و إجتهاد.

اليابان هى دولة من دول شرق أسيا ، و هى من الدول التى يطلق عليها النمور الأسوية ، بجانب الصين ، و هونج كونج ، و كوريا ، و العديد من الدول الشرق أسوية.

فى كل يوم تهل اليابان و تبهر العالم بالعديد من الإختراعات الممتازة ، و التى تعمل على إفادة البشرية ، هذا بالإضافة إلى بنيتها التحتية ، و عوامل جذب الإسثمارات بها.

ففى مقطع تم نشره على يوتيوب ، و حقق أكثر من 24 مليون مشاهدة ، حاز على إعجاب و تعليقات الكثير ، يظهر فى المقطع واحدة من أحد الألعاب اليابانية ، و هو عبارة عن عدة أنواع من البودرة ، بالإضافة إلى العديد من الأدوات البلاستيكية الأخرى.

الغريب فى الأمر ، أنه بإمكانك أن تصنع العديد من الأشياء بإستخدام هذه البودرة ، فهناك عدد من أكياس البودرة المختلفة ، بودرة برجر ، و بودرة خبز ، و بودرة بطاطس ، و بودرة بيبسى.

يشرح الفيديو طريقة عمل كل نوع من هذه الأشياء ، حيث يقوم أولا بإستخراج بودرة الخبز ، و يضيف إليها القليل من الماء ، و يضعها فى درجة حرارة معينة داخل الميكروويف ، و كذالك الأمر بالنسبة للبرجر ، و الجبنة ، و الكاتشب ، و البطاطس المقلية ، و أخيرًا البيبسى.

لمشاهدة الفيديو :

 

 

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