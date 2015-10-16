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آشعة على صدر سليمان بعد ركلة كوفي.. والأهلي يستأنف تدريباته الأحد

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آشعة على صدر سليمان بعد ركلة كوفي.. والأهلي يستأنف تدريباته الأحد آشعة على صدر سليمان بعد ركلة كوفي.. والأهلي يستأنف تدريباته الأحد

سيخضع وليد سليمان لاعب الأهلي لفحص بالآشعة على صدره بعد ركلة محمد كوفي مدافع الزمالك التي تسببت في ضربة الجزاء الثانية لفريقه وسجلها عبد الله السعيد.

وفاز الأهلي على غريمه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل إثنين في السوبر المصري وحصد اللقب التاسع في تاريخه الخميس في الإمارات.

وقرر عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد استعدادا لملاقاة طلائع الجيش الخميس المقبل في بداية الدوري.

ووافق "زيزو" على بقاء الرباعي السعيد وسليمان وحسين السيد وصالح جمعة في الإمارات لمدة يوم على أن يعود السبت للقاهرة.

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