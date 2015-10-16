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صالح جمعة: لست منزعجا من عدم المشاركة.. وهذه مهمتي في الأهلي

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صالح جمعة: لست منزعجا من عدم المشاركة.. وهذه مهمتي في الأهلي صالح جمعة: لست منزعجا من عدم المشاركة.. وهذه مهمتي في الأهلي

أكد صالح جمعة لاعب وسط الأهلي أنه غير منزعج بابتعاده عن المشاركة أساسيًا منذ انضمامه للقلعة الحمراء مطلع الموسم الجاري.

وقال جمعة عقب الفوز على الزمالك 3-2 في كأس السوبر: "لا يهم من يشارك، فأنا دوري استكمال مسيرة اللاعبين الكبار في النادي".

وأضاف عبر قناة (الحياة 2): "كل اللاعبين داخل الفريق هدفهم أن يبقى الأهلي دائمًا على منصات التتويج، ويستمر في الصدارة".

وأعرب صالح جمعة عن سعادته الكبيرة بالفوز على الزمالك، مؤكدًا أن اللقب الأول له مع الأهلي له مذاق خاص.

وانضم صالح جمعة للأهلي من إنبي مقابل 7 مليون جنيه، ولم يشارك سوى في مباراتين بكأس الكونفدرالية.

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