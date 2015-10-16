المرصد السوري : مقتل 46 شخصا خلال عمليات قصف والاشتباكات بريف حمص

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة مقتل 46 شخصا، جراء عمليات القصف والاشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في عدة مناطق بريف حمص الشمالي.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله “إن عمليات القصف استهدفت كلا من حي الوعر بمدينة حمص، وقريتي هبوب الريح والحلموز بريف حمص الشمالي، بينما تعرضت مناطق في بلدتي سنيسيل وجوالك بريف حمص، لقصف من الطيران المروحي، فيما قصفت قوات النظام مناطق في أطراف بلدة الغنطو بريف حمص الشمالي، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا بينهم مدنيون ومسلحون من الفصائل المعارضة”.

وفي المقابل، أفاد المرصد أن الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصائل المعارضة من جهة أخرى في ريف حمص الشمالي، أسفرت عن مقتل 4 عناصر من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان برتبة عقيد بينهم قائد الحملة العسكرية على ريف حمص.