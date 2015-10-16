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السيطرة على حريق التهم 3 منازل بجهينة سوهاج دون حدوث خسائر بشرية

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السيطرة على حريق التهم 3 منازل بجهينة سوهاج دون حدوث خسائر بشرية السيطرة على حريق التهم 3 منازل بجهينة سوهاج دون حدوث خسائر بشرية
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة حريق شب بعدد 3 منازل مكونة من طابق واحد بناحية نجع محروس دائرة مركز شرطة جهينة دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد صلاح، رئيس مباحث المركز، بنشوب الحريق بـ"3" منازل مكونة من طابق واحد ملك رزق إبراهيم الصغير حسانين 47 عاما مزارع، والسيد إبراهيم الصغير حسانين 55 عاما مزارع، وعادل إبراهيم الصغير حسانين 41 عاما مزارع، ويقيمون بذات الناحية.

لم تنتج عن الحريق أى إصابات وانحصرت التلفيات فى نفوق عدد "1" رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدرا حراريا ونفوا الشبهة الجنائية وأخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينة الفنية وتم إخطار الإدارة البيطرية بجهينة للانتقال واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2638 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.
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