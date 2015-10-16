أبشع الجرائم الزوجية .. يقتل زوجته و يشرد أبنائه بسبب المخدرات

بين الحين و الأخر تهل على المتزوجون العديد من المشاكل كأغلب الأزواج فى معظم أنحاء العالم ، فلا يوجد بيت إلا و يوجد به خلافات زوجية مثل التى تحدث كل يوم.

و لكن هذه الحالة غريبة جدًا ، فهى حادثة يكاد أن يقال عنها أنها من أفعال الشيطان و ليس الإنسان ، و ذلك لسبب القتل ، و طريقة القتل و طريقة إخفاء جثة المجنى عليها.

فى واقعة هى الأغرب من نوعها تجرد عامل من المشاعر حيث قام بقتل زوجته طعنًا بالسكين ،ن قام بإخفاء جثتها و دفنها ، و من ثم قام بإلقاء الأسمنت عليها لإخفاء المجنى عليها.

تم القبض على المهم و يدعى عامر ، و إعتراف أمام المقدم هانى الحسينى ، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور ، و قال ، أنه بعد أن تم فصله من عمله ، و هو دائم الشجار و الخلافات بينه و بين زوجته المجنى عليها ، و إعترف أنه كان يتعاطى المواد المخدرة ، و أن زوجته هى التى كانت تعمل و تنفق على المنزل ، و على أبنائهم الثلاثة

و اضاف خلال المحضر ، أنه كان ينتظر عودة زوجته من العمل ، ليأخذ منها أموالًا لشراء المواد المخدرة التى يتعاطاها ، و من هنا نشبت بين الزوج و الزوجة الكثير من الخلافات.

و فى احد الأيام عند عودة الزوجة من العمل ، طالبها بأموال لكى يقوم بشراء المواد المخدرة ، و حدثت بينهما مشاجرة قوية ، و أخر جملة قالتها الزوجة قبل مصرعها هى ، هتصرف فلوسى و تعبى على الأفيون ، ثم أضاف المتهم ، إنهلت عليها ضربًا ، و قد صفعتنى على وجهى بعد ذلك ، و أضاف قائلًا ، ذهبت إلى المطبخ مسرعًا ، و أحضرت سكينًا و قمت بطعنها فى صدرها أمام أبنائنا ، و بعدها سكبت عليها الأسمنت لإخفاء معالم الجريمة ، و إستعنت بعمى ليساعدنى فى التخلص من الجثة ، إلا أن عمى أبلغ الشرطة.

على الفور إنتقلت العديد من قوات الشرطة إلى منزل المتهم ، و ألقت القبض عليه ، و تم تحريز الأداة المستخدمة فى الجريمة ، و تم إحالته إلى النيابة ، و إعترف بالواقعة.

شبكةعيونالإخبارية

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