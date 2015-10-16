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دعوى خلع لزوجة رفض زوجها سفرها لزيارة نجلتها بالخارج وهددها بالزواج بأخرى

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دعوى خلع لزوجة رفض زوجها سفرها لزيارة نجلتها بالخارج وهددها بالزواج بأخرى دعوى خلع لزوجة رفض زوجها سفرها لزيارة نجلتها بالخارج وهددها بالزواج بأخرى
أقامت "منى.ف" دعوى خلع ضد زوجها "طاهر.ج"، أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، بعد استحالة العشرة بينهما ورفضها الاستمرار معه، بعد أن منعها من زيارة ابنتها التى تقيم بألمانيا.

وقالت الزوجة، بدعواها التى حملت رقم 8927 لسنة 2015 أمام محكمة الأسرة، "عشت معه سنوات لم يكن يجمعنا أى تفاهم، ولكن مصلحة كل منا كانت تقضى بالاستمرار فى تلك الزيجة".

وتابعت، "تزوجت ابنتى وغادرت للخارج وبعدها اقترحت على زوجى أن ننقل إقامتنا لدى ابنتى وينقل مكتبه وأعماله إلى هناك ولكنه رفض وهددنى، وبعدها طلبت أن أسافر كل 3 شهور وأقضى معها بعض الوقت، ولكنه رفض، وقال لى سأتزوج بأخرى إذا فعلت ذلك ولن أطلقك".

وأكملت الزوجة، "لم أجد حلاً غير الطلاق بعد أن فشلت معه وابنتى بكل الطرق الممكنة لإقناعه، وتعرضى للإهانة وإذلالى بالزواج بأخرى".

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مصر 365