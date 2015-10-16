5 خطوات لإزالة العفن عن السجاد

تتسبّب رائحة العفن الصادرة عن السجاد بمشكلات صحية، خصوصاً للمصابين بالحساسية والربو. لذا، لا بد من التخلص من هذه المشكلة، من خلال الخطوات الآتية:

1. يجب، أولاً، ارتداء ملابس واقية، ووضع قناع على الوجه، تفادياً لاستنشاق رائحة العفن المزعجة.



2. ينصح بإخراج قطعة السجاد إلى الخارج لتجفّ على ضوء الشمس.

3. بعد ذلك، خذي فرشاة صلبة، واكنسي بقايا العفن الملتصق بالجانب الخلفي للسجادة.

4. يفضّل رش رذاذ مضاد للعفن على السجادة.

5. من الضروري إقفال أبواب الغرفة لمنع انتشار الجراثيم في جميع أرجاء المنزل، مع الحرص على ترك النوافذ مفتوحة للتهوئة.