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وصفة طبيعية تجعلك اصغر بعشر سنوات

  • الصحة
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وصفة طبيعية تجعلك اصغر بعشر سنوات وصفة طبيعية تجعلك اصغر بعشر سنوات

اهم ما يقلل من جمال الوجه التجاعيد
كما نعلم اان تجاعيد الوجه تظهرعلامتها سريعا وتاثيرها على البشرة الدهنية اسرع من اى

بشرة وايضا تعانى الشقروات من ظهور التجاعيد وعلامتها فبل غيرهن من النساء
ولكن العناية بالبشرة منذ الصغر يمنع تسلل التجاعيد للوجه والعناية تكون عن طريق اختيار
مستحضرات جيدة الصنع وصابون الوجه الجيد وكثرة غسل الوجه بالماء البارد والبعد عن

مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وكل هذا يقلل من تجاعيد البشرة
ولقد اكتشف اليابانيون سرمن اسرار الارز التى لا تعد ولا تحصى
وهو ان الارز يحتوى على مادة مجددة للخلايا وبالصبع فى المقدمة خلايا البشرةوهذه المادة

تعمل على اصلاح البشرة التالفة ومنحها الحيوية المتجددةولقد قامت شركات التجميل باستخلراخ

هذه المادة من الارز لمزجها فى اكثر من مستحضر
(pitera)ولكن لمن لايستطيع شراء المستحضرات باهظة الثمن سوف يستفيد مادة
للحصول على فوائدهاواهم خاصية هى مقومات الشمس التى هى اكبر عامل مسبب لتجاعيد

البشرة والطريقة سهلة جدا
وهى احضار كمية من الارزوالقيام بسلقه او غليه لمدة دقيقتان وتصفية الماء فى زجاجة زجاج

وليست بلاستك وغسل الوجه بهذا السائل فى الصباح وقبل النوم مرة فى الاسبوع وسوف تشاهدين الفرق حيث
تحميك من اشعة الشمس الضارة وتجدد الخلايا الميتة وتضيف عليك سنا اقل من سنك اللى مدى

عشر سنوات اقل
ماء الأرز لتفتيح البشرة
وتوجد طريقة اخرى للبشرة الجافة مزج ماء الارز بزيت جوز الهند ونبلل قطعة من القطن بهذا المزيج ونقوم بعمل مسح دائرى على البشرة حتى تتشرب تماما ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافى ونتركه ليرتاح وايضا هذه الطريقة مرة واحدة اسبوعيا

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