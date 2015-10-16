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القابضة للصناعات الغذائية:توفير الأسماك على بطاقة التموين بـ7جنيهات للبلطى

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القابضة للصناعات الغذائية:توفير الأسماك على بطاقة التموين بـ7جنيهات للبلطى القابضة للصناعات الغذائية:توفير الأسماك على بطاقة التموين بـ7جنيهات للبلطى
أكد جمال سعد رئيس شركة تسويق اللحوم التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم توفير منتجات الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة بمنافذ الشركة، إضافة إلى طرحها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن منظومة السلع التموينية الجديدة بسعر 7 جنيهات لكيلو السمك البلطى.

وأضاف جمال سعد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات الأسماك أول بأول، وطرحها فى الأسواق من خلال لجنة المشتريات، حيث يتم توفير جميع أنواع الأسماك والجمبرى والبلطى والفيليه وثعابين السمك، لافتًا إلى أنه جارِ تطوير فروع الشركة لزيادة ضخ المنتجات.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت تنفيذ منظومة السلع التموينية الجديدة، وهى طرح العديد من السلع الغذائية والدواجن واللحوم على بطاقات التموين بأسعار منخفضة لإتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات فى الحصول على السلع التى تتناسب مع احتياجات كل أسرة بدلاً من الاقتصار على ثلاثة سلع فقط، هى الزيت والسكر والأرز.

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مصر 365

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