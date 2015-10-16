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حافظ أبو سعدة: أمريكا لم تكن راضية عن ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن

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حافظ أبو سعدة: أمريكا لم تكن راضية عن ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن حافظ أبو سعدة: أمريكا لم تكن راضية عن ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن
قال المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن فوز بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة كان متوقعا، بالرغم من أن أمريكا لم تكن راضية عنه، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد نجاحا كبيرا للدبلوماسية المصرية، وإعلان أن العلاقات الدولية لمصر على ما يرام.

وأوضح أبو سعدة لـ"اليوم السابع" أنه يجب على مصر التحرك بقوة لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين فى ظل الاعتداءات المتتالية والمتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلى، مشيرا إلى أن الإرادة الدولية تتجه لتسكين الأوضاع فى فلسطين وتفعيل الوضع بسوريا.

وأضاف حافظ أبو سعدة، أن مصر الآن تمثل إفريقيا والعرب بمجلس الأمن، قائلا "نحن أصبحنا فى مركز صنع القرار الدولى وجزءا من عملية التفاوض الدولى بما يعطى ثقلا كبيرا للدولة المصرية على المستويين الإقليمى والدولى ويوثق علاقة مصر بالدول العربية والإفريقية".

كما أكد المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة، أن مصر أصبحت جزءا من عملية حفظ السلم والأمن الدوليين فى توقيت المنطقة مشتعلة فيه، قائلا "هناك صراعات مذهبية وإرهاب فى سوريا واليمن، ومن هنا يأتى أهمية الدور المصرى".

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