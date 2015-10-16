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فرج عامر: "فى حب مصر" لا تسعى لاحتكار البرلمان.. و"النور" حزب دينى

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فرج عامر: "فى حب مصر" لا تسعى لاحتكار البرلمان.. و"النور" حزب دينى فرج عامر: "فى حب مصر" لا تسعى لاحتكار البرلمان.. و"النور" حزب دينى
قال المهندس فرج عامر، منسق قائمة "فى حب " عن غرب الدلتا، إن القائمة بها شخصيات وطنية من الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن القائمة لا تسعى لاحتكار المرشحين أو البرلمان المقبل، مشيدًا بالدستور الجديد، والذى تمت كتابته بمثالية شديدة.

ووصف "فرج عامر"، خلال لقائه مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، حزب النور بـ"الدينى"، ولا خلاف على ذلك بسبب قيامه بإدخال الدين بالسياسة وتجاوزاته باسم الإسلام.

وأضاف، أن القائمة لا تسعى لاحتكار البرلمان، لأن تضم 80% من المرشحين المستقلين و20% يمثلون 10 أحزاب سياسية.

وأوضح عامر، أن السيرة الذاتية للمرشحين معروفة للمواطنين، وأن مجلس النواب من أخطر المجالس، لأنه من الممكن أن يعزل الرئيس، مطالبًا المواطنين بالنزول لاختيار من يمثلهم فى البرلمان.

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مصر 365

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