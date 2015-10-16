أخبار عاجلة

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
موجز أخبار مصراوي 7/4/2017 -
سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة" بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"
أصيب، قبل قليل، 5 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 100 اتجاه الإسكندرية دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 468 ط هـ هـ (ملاكى) قيادة "عوض أحمد عبدالباقى" طبيب بيطرى ومقيم العباسية القاهرة، والسيارة رقم 12961 (أجرة) قيادة "محمد على إبراهيم موسى" سائق ومقيم بمدينة وادى النطرون .

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدامها بـ" كارم عاطف أنور مسعود" فلاح ومقيم قرية كوم الفرج أبو المطامير تصادف وقوفه على جانب الطريق وإصابته (كدمات واشتباه كسور ولا يمكن استجوابه )، مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و3 من مستقليها؛ وهم "آيات محمد بشر" ، "هبة عادل عبد الحميد" مقيما العباسية القاهرة، "صباح محمد مصباح" مقيمة شبرا القاهرة، موظفين بشركة أدوية (جروح وسحجات وكدمات)، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر 4292/2015 جنح القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365