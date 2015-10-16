بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بـ"صحراوى البحيرة"

أصيب، قبل قليل، 5 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 100 اتجاه الإسكندرية دائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 468 ط هـ هـ (ملاكى) قيادة "عوض أحمد عبدالباقى" طبيب بيطرى ومقيم العباسية القاهرة، والسيارة رقم 12961 (أجرة) قيادة "محمد على إبراهيم موسى" سائق ومقيم بمدينة وادى النطرون .

أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدامها بـ" كارم عاطف أنور مسعود" فلاح ومقيم قرية كوم الفرج أبو المطامير تصادف وقوفه على جانب الطريق وإصابته (كدمات واشتباه كسور ولا يمكن استجوابه )، مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الثانية .

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى و3 من مستقليها؛ وهم "آيات محمد بشر" ، "هبة عادل عبد الحميد" مقيما العباسية القاهرة، "صباح محمد مصباح" مقيمة شبرا القاهرة، موظفين بشركة أدوية (جروح وسحجات وكدمات)، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون، وتحرر المحضر 4292/2015 جنح القسم.